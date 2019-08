VICO EQUENSE - Il Vico Equense ha annunciato due nuovi arrivi: "Tesserati dal Vico i due giovani De Iulio (2001), terzino sinistro ex Berretti della Juve Stabia, e Celentano (2000), centrocampista centrale ex Juniores del Sorrento. Da segnalare infine che Borrelli non ha preso parte all’amichevole (col Poggiomarino, ndr) per ragioni familiari che lo tengono lontano da Vico".