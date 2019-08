PALMA CAMPANIA - Tramite una nota, la Palmese ha annunciato che "Va a completarsi il parco under a disposizione di mister Sanchez, è infatti arrivata la fumata bianca per il tesseramento di Antonio Esposito, terzino destro classe 2002. All’ex Paganese e Gladiator il consueto in bocca al lupo da parte della società".