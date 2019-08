Lacco Ameno, ufficializzato lo staff tecnico

Lacco Ameno - Il Lacco Ameno, prima di rendere nota la rosa dei calciatori, ha ufficializzato la composizione dello staff tecnico per la prossima stagione di Promozione. Al timone mister Angelo Iervolino. Questo il comunicato ufficiale del club con tutte le nomine: "In attesa di ultimare la rosa dei calciatori che prenderanno parte al prossimo campionato di Promozione, siamo lieti di presentare con orgoglio il nostro staff tecnico. Allenatore: Mister Angelo Iervolino; allenatore in seconda: Mister Roberto Lauro. Coll.Tecnico: Adel Mejri Prep. Portieri: Mister Luca Mazzella"