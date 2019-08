Scafatese, preso Mazo: è ufficiale

Scafati - Gran colpo per il reparto offensivo della Scafatese. La società gialloblù, infatti, si è assicurata il talentuoso Sare Mazo, esterno d'attacco classe 2001. Questa la nota ufficiale del club: "La Scafatese Calcio 1922 comunica ufficialmente di aver trovato, grazie a un colpo del direttore generale Ramon Taglianetti, l'accordo per il tesseramento del calciatore Sare Mazo. Esterno offensivo classe 2001, Mazo è cresciuto nel settore giovanile della Paganese, mentre la scorsa stagione ha indossato la casacca del Nola, in Serie D".