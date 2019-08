CASAL DI PRINCIPE - "L'Albanova Calcio è lieta di comunicare il tesseramento di Sasà Fiorillo per la stagione 2019/2020. La Società aggiunge al parco difensori di mister De Stefano un elemento di assoluto spessore, tra i migliori biancazzurri lo scorso anno. A Sasà va un caloroso in bocca al lupo per una nuova stagione ancora una volta a tinte biancazzurre" si legge sul sito dei casalesi.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA