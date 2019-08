SAN TOMMASO - Novità societaria in casa del San Tommaso: "L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Antonio Dell’Annunziata. La società ringrazia il signor Dell’Annunziata per il lavoro svolto e augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

