Vitulazio, ufficiale l'arrivo di Fruggiero

Colpo in attacco per il Vitulazio, che annuncia l'arrivo di Vincenzo Fruggiero con questa nota ufficiale: "Il Vitulazio Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Vincenzo Fruggiero. Attaccante classe 85, Fruggiero ha mosso i primi calci nelle giovanili dell'Inter, giocando successivamente in Lega Pro e vestendo quindi le maglie di Casertana, Marcianise e Caivanese. La sua esperienza e il suo innato fiuto del goal andranno a completare il già forte reparto offensivo rosanero".