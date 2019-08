Vico Equense, ecco due rinforzi: Munao e Gargiulo

Vico Equense - Due novità per mister Spano, il cui organico si va completando. È tornato a casa il portiere Giuliano Munao, che è stato già protagonista per tre stagioni con la maglia azzurro-oro. Munao, classe 1988, è un esperto del girone B di Eccellenza, campionato che ha vinto con il Gelbison, il Vico Equense ed il Sorrento. A Massaquano, Munao ha giocato dal 2007 al 2010 vivendo l’epopea dell’era Savarese culminata con l’annata in C-2 (2009-2010). Successivamente Munao ha vestito le maglie di Turris, Nola, Eclanese, Libertas Stabia, Gladiator, Positano e Sorrento (lo scorso anno 15 presenze in D). Proprio da Sorrento sbarca a Vico Equense il giovane centrocampista Alessandro Gargiulo (classe 2000), che con i rossoneri ha giocato in Eccellenza e con la formazione Juniores.