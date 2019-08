Virtus Goti, ufficiale: per la difesa ha firmato Milvatti

SANT'AGATA DE' GOTI - A pochi giorni dall'inizio del campionato di Promozione, il ds Caruso piazza un colpo importante per la linea difensiva della Virtus Goti, facendo spesa in serie D: Aniello Milvatti, difensore centrale classe '99, é un nuovo elemento a disposizione del tecnico Del Prete, fortemente voluto dal direttore sportivo per le sue ottime doti calcistiche nonostante la giovane età. Milvatti vanta un curriculum calcistico di grande importanza: cresciuto nel settore giovanile del Catania, passa poi alla Salernitana e in seguito alla Frattese; inoltre ha vestito la casacca del Casalnuovo e del Costa d'Amalfi in Eccellenza, è stato titolare della rappresentativa juniores nazionale, infine l'anno scorso ha collezionato 8 presenze con il Nola in serie D.

