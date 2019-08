MARCIANISE - Ariva un altro annuncio di tesseramento per la stagione 2019-2020 per l’US Marcianise. Il talentuso terzino under Giovanni Federico giocherà per la squadra del Presidente Gallo. Classe 2000, proviene da un anno in Serie D con la Turris. E’ stato fortemente voluto dal dg Cesare Salomone e può giocare indistintamente su entrambe le fasce, anche se preferisce quella destra. Si sta allenando già con i compagni di squadra agli ordini del mister Angelo Valerio.

