Giffonese, ufficializzato un tris di colpi

GIFFONI SEI CASALI - La Giffonese non interrompe il mercato in entrata: "La US Giffonese 1964 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei seguenti calciatori: Alessandro Napoli, classe 1996 proveniente dal Salernum Baronissi, Benito Di Muoio, classe 2001, riconfermato alla corte del sodalizio di Giffoni Valle Piana, e Vincenzo Delle Donne, classe 1998, proveniente da un biennio di trionfi allo Sporting Audax. Dal Presidente Troisi e da tutto la staff della US Giffonese 1964 il benvenuto nella famiglia nerazzurra".

