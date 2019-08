ASD Marzano, preso La Marca per il centrocampo

SAN MARZANO - "La società sportiva A.S.D. Marzano è lieta di annunciare il tesseramento di Mimmo La Marca.

Classe 1986, i primi passi nella Primavera del Venezia in cui milita per ben due anni, prima di andare in Serie C con il Latina. Vanta oltre 200 presenze in Serie D collezionate tra Palmese, San Lazzaro e Ischia. Lo scorso anno ha giocato in Promozione con la Mariglianese. Un fuoriclasse, un vero professionista, Il faro del nostro centrocampo" si legge sul sito dei biancazzurri.

