Rione Terra, partenza ok: 2-0 al San Giuseppe

POZZUOLI - Al Conte è vincente l'esordio stagionale del Rione Terra targato 2019/20. La squadra di mister Tiziano Montefusco con un gol per tempo ha superato l'ostico San Giuseppe facendo sua la gara di andata valevole per il primo turno di Coppa Campania Promozione con un secco 2-0. Un segnale importante in vista dell'esordio in campionato in programma nel prossimo weekend.

La cronaca

Meglio il San Giuseppe in avvio ma sul finire del primo tempo fuoriesce il Rione Terra. Prima vera occasione al 15': per il San Giuseppe, sempre pericoloso sull'out destro, con Crisantemo che sfiora il vantaggio colpendo il palo. Cresce il Rione Terra ed al 26' su sviluppi di corner guadagnato da Del Giudice si sblocca il parziale. Silvestre, sontuoso il suo esordio, porta i suoi sull'1-0. Prima del cooling break, Liccardi prima Di Matteo poi al 32' vanno vicino al raddoppio. Ritmi bassi nella ripresa complice il caldo e una condizione atletica ancora approssimativa per le due squadre con gli ospiti che vanno in inferiorità numerica per via dell'espulsione rimediata da Rubino, quest'ultimo entrato da pochi minuti. La squadra di Montefusco sul finire del match gestisce bene, molto positiva anche la prestazione di Maisto in regia, ed a dieci minuti dal novantesimo la chiude. A siglare il 2-0 è il classe 2002 Sica, bravo a girare in porta un cross di Lanuto. Nei minuti finali il Rione Terra ha più volte la chance di incrementare il vantaggio ma al triplice fischio è 2-0.

Montefusco soddisfatto; "Avversario tosto"

Queste le parole del tecnico dei puteolani: "Felice per il risultato e per la prestazione contro un avversario tosto. Dopo i primi minuti nei quali il San Giuseppe ha fatto meglio, siamo riusciti a fare la nostra partita, quello che avevo chiesto ai ragazzi e l'abbiamo fatto sino alla fine. I segnali continuano ad essere positivi. Ci stiamo allenando bene ed il gruppo si sta amalgamando sempre più giorno dopo giorno in questo momento della stagione conta questo".

