SAN GIORGIO A CREMANO - "La ASD San Giorgio 1926 ufficializza Alessandro Di Biase. Portiere classe 2002 proveniente dalle giovanili della Juve Stabia. Profilo di grande prospettiva che si sposa perfettamente con la filosofia pro-giovani del San Giorgio targato ByFico, che in questi anni, con l'avvento di mister Ignudi, ha dimostrato quanto spazio riesca a dare agli under" si legge sul sito del club militante in Eccellenza.

