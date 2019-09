Vico Equense, lo 0-0 contro la Virtus Avellino delude entrambe le squadre

VICO EQUENSE - Zero a zero tra Vico Equense e Virtus Avellino al termine di 95’ intensi che però favoriscono essenzialmente il Sant’Agnello nella rincorsa alla qualificazione (che si deciderà mercoledì prossimo in Irpinia).

Tanti assenti

Spano ha fatto turnover lasciando inizialmente Varriale in panchina e rinunciando a Coppola, acciaccato. Dentro Staiano e Russo con Leonardo Gargiulo riportato a centrocampo. Al 5’ Vico vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Alfano, su punizione di Schettino, che termina di poco a lato. Al 12’ altra occasione per Alfano che da due passi sbaglia il tap-in vincente dopo un ottimo cross di Alessandro Gargiulo. La Virtus esce dal guscio pian piano e si fa vedere con un mancino di De Maio da fuori deviato in corner da Munao. Qualche dubbio nel finale, con il tocco di mani di Giudice sulla sponda di Caiazza non sanzionato con un rigore appeso netto.

Munao provvidenziale

Ripresa al via con gli ospiti pericolosi con il giovane Tozza, il cui sinistro sfila fuori. Alto poco dopo il colpo di testa di Giudice da buona posizione. Vico in dieci dal 27’ per la seconda ammonizione di Caiazza con Munao chiamato poi ad esaltarsi su De Maio. Contropiede dei locali al 31’ con Schettino, che salta tutti in velocità e poi conclude a pochi centrimetri dal palo. Ancora Munao al 43’ salva il Vico con un miracolo su Mariconda certificando un pari giusto tra due buone squadre.

