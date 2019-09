Saviano, doppia mossa neroverde: ecco Notaro e Vecchione

SAVIANO - Novità di mercato in casa del Saviano, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Promozione: "L’ASCD Saviano 1960 è lieta di comunicare che sono stati tesserati in data odierna altri due calciatori che vanno a completare l’organico a disposizione del tecnico Natale Minichini. Di seguito le brevi schede di presentazione dei due nuovi lupi. Sebastiano Notaro, difensore classe 2001, proveniente dall’Afro Napoli United, nella stagione 2018/2019 ha indossato la maglia del S. Tommaso Avellino, vincitore del campionato di Eccellenza, e con esperienza nelle giovanili dell’Avellino con cui ha effettuato tutta la trafila; Marco Vecchione, savianese doc, attaccante classe 1989, proveniente dalla Pompeiana ma con un passato nel Saviano prima della sua scomparsa, per poi dare un notevole contributo anche nel periodo di rinascita partendo dalla 3° Categoria fino al torneo di 1° Categoria. La società, con in testa patron Peppe De Falco, da il benvenuto ai due nuovi tesserati che sono già a disposizione della squadra sin dalla gara di sabato avversario il Carotenuto Mugnano".

