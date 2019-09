Forza e Coraggio, preso l'attaccante Jallow

BENEVENTO - La Forza e Coraggio, tramite un comunicato, ha annunciato "l’acquisto di Mohammed Jallow, attaccante classe 1999. Jallow ha disputato lo scorso campionato di Prima Categoria militando con la maglia dello Sporting Pietrelcina mettendosi in mostra per le sue doti fisiche e tecniche sia con la prima squadra che con la Juniores segnando anche 8 reti nel campionato dei “grandi”. A Mohammed Jallow vanno gli auguri da parte della società per una stagione ricca di soddisfazioni".