Sibilla Flegrea, ko all'esordio: vince l'Afragolese 2-0

Cardito - La prima uscita stagionale non sorride ai ragazzi del presidente Capuano. A Cardito vince 2-0 l'Afragolese nel finale con le reti all'87' e al 92'. Match equilibrato nel primo tempo, con Murolo che al 9' ruba palla e va via verso l’area di rigore. Serve Fava che conclude verso la porta, il pallone viene però respinto sulla linea da un difensore della Sibilla. Più attivo in quest’avvio è Murolo, che sfiora per tre volte il vantaggio. Prima si oppone Ciccarelli, poi manca lo specchio della porta di pochi centimetri nelle restanti occasioni. Alla mezz’ora si fa vedere la Sibilla, prima Colesanti e poi Petrone sfiorano il gol evitato solamente da due grandi parate del portiere Caputo. Col doppio fischio dell’arbitro si va negli spogliatoi, Afragolese molto propositiva, ma sulle ripartenze Sibilla molto pericolosa.

La ripresa vede sempre Murolo protagonista, con un tiro di pochissimo alto, dopo il velo di Fava. Poi l’episodio chiave: al 67′ viene espulso Scarparo e la Sibilla resta in dieci uomini. Befi per Ausiello, nelle fila dell’Afragolese, con il primo a sfiorare la rete. Poi all’87’ il gol di Manzo, che approfitta di un palla vagante e di testa, in maniera fortuita, scavalca Ciccarelli. A partita praticamente conclusa c’è il raddoppio firmato Mosca. Si chiude così una gara dove sicuramente l’Afragolese si è espressa meglio, ma la Sibilla ha saputo soffrire giocando una grande partita, e soprattutto, dimostrando di potersela giocare con tutti