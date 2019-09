Cellole, esordio da sogno: poker alla Boys Caivanese

Cellole - Esordio da sogno per il Cellole. I rossoblù festeggiano come meglio non potrebbero il ritorno in Promozione regolando la Boys Caivanese con un netto 4-0. Davanti al proprio pubblico il Cellole passa in vantaggio già al 6', grazie alla giocata di Ruberto che, servito da Marchitelli, controlla di testa il pallone e fulmina il portiere avversario. Al 21' comincia lo show del neo acquisto Papa, che sigla il gol del raddoppio a tu per tu con il portiere. Lo stesso realizza il 3-0 con una azione fotocopia dieci minuti più tardi. La ripresa, però, vede i rossoblù restare in dieci uomini per l'espulsione di Ruberto (doppia ammonizione), ma la storia non cambia: al 55' è ancora Papa, con la sua personale tripletta, a fissare il risultato sul definitivo 4-0 in favore del Cellole.