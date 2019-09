Nocerina, buona prestazione. Ma vince il Brindisi

Brindisi - La Nocerina non riesce a dar seguito all'esordio vincente contro il Grumentum Val d'Agri. Nella trasferta del "Fanuzzi" contro il Brindisi sono i pugliesi ad avere la meglio 1-0, grazie alla rete decisiva di D'Ancora. Il primo squillo è dei pugliesi con la conclusione di Masocco, ma Leone fa buona guardia e blocca. La Nocerina risponde al 14' con Poziello che, da ottima posizione, calcia a lato, così come il tentativo di Liurni un quarto d'ora più tardi. Al 35' grande occasione per i rossoneri, ma Iannicello è fondamentale ad anticipare l'accorrente Lava. Ospiti ancora pericolosi al 41', ma Poziello a botta sicura cicca la conclusione. Nella ripresa si sveglia il Brindisi: prima Montaldi e Marino sbattono contro Leone, poi alla mezz'ora il vantaggio pugliese. Lombardo, appena entrato, serve con un filtrante D'Ancora che, dal limite, fulmina Leone per l'1-0, decidendo la gara. I rossoneri possono recriminare per il risultato, di certo non per la (buona) prestazione.