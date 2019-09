Real Forio, ko alla prima col Pomigliano

FORIO D'ISCHIA - Sconfitta alla prima di campionato per il Real Forio, che perde 1-0 contro il Pomigliano. Positiva la prova dei biancoverdi sotto il piano dell'impegno, ma contro giocatori come Gioielli, Vincenzo Pisani, Vitiello, Massimo Conte o lo stesso Vitiello, autore della rete granata, c'è veramente poco da fare. Nel primo tempo la squadra biancoverde rischia anche di passare in vantaggio due volte, al 3' con Pasquale Savio e al 9' con Emilio Coppola. Se nella prima circostanza era stato lo stesso Savio ad allungarsi il pallone di quel tanto che gli è bastato a non poterlo poi calciare per bene, nel caso dell'ex San Giorgio è stato il portiere ospite a realizzare una vera super parata, distendendosi alla grande. Nel finale di primo tempo si era fatto apprezzare Carlo Gioielli, sia da palla inattiva, sia in normali azioni di gioco. Nella ripresa, poi, al 14' il Real Forio concede un metro a Massimo Conte, che taglia l'area e premia l'inserimento di Vitiello, in sospetto off side, che riesce a battere D'Errico. L'occasione per il pari è arrivata appena pochi istanti più tardi con Massimo De Luise, ma il sinistro dell'attaccante foriano è finito sul fondo. Al 40' i foriani sono anche rimasti in 10 per l'espulsione di Errico.