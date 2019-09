Solofra, buona la prima: vittoria sulla Bisaccese

SOLOFRA - Inizia positivamente la stagione del Solofra con una vittoria per 2 reti ad 1 sulla Bisaccese. La gara comincia un po' in difficoltà per gli ospiti, la Bisaccese conosce bene il campo ed attacca senza creare grossi problemi al portiere Capaccio. Al 44' punizione per il Solofra. Calcia capitan Tirri che fa un eurogol fantastico. Nella ripresa i locali spingono e conquistano un rigore al 5'. Lovasto calcia alla destra di Capaccio e fa 1 a 1. Al 30' la Bisaccese sfiora il raddoppio con Andriani. Al 41' Spina entra in area, calcia, viene murato dalla difesa, sulla ribattuta arriva il classe 2001 De Maio che di sinistro la insacca alla sinistra del portiere. Gioia immensa di tutta la panchina, compreso mister Fiume, che va ad abbracciare l'autore del goal della vittoria. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Solofra vince la prima di campionato in una trasferta lunga e difficile, in questo derby irpino.