Battipagliese, pari con l'Eclanese e addio alla Coppa Italia

Battipaglia - Nell’ultima giornata della fase a gironi del primo turno di coppa Italia di Eccellenza, la Battipagliese, impegnata a Montemiletto contro l’Eclanese, pareggia per uno ad uno ed abbandona definitivamente la competizione tricolore. Al turno successivo passa il Faiano. Nonostante una formazione super rimaneggiata, visti i tanti indisponibili (Manzi, Consiglio, Giannattasio), la squadra di mister Viscido gioca bene nel primo tempo e si rende pericolosa in più di una circostanza sia con Falco che con Delle Donne ma non è fortunata nel trovare la rete. Dall’altra parte l’Eclanese tiene botta mantenendo alto lo spirito dell’agonismo ma non rendendosi quasi mai pericolosa dalle parti di Farina. Ad inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio su calcio di rigore con l’ex Annese. La Battipagliese reagisce ma spreca tante occasioni e alla fine trova la rete del definitivo 1 a 1 con il neo entrato Ronga a conclusione di un’azione personale.