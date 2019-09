San Tommaso, ufficiale l'arrivo di Mazza

Questo il comunicato con cui il San Tommaso ha ufficializzato l'arrivo di Davide Mazza, classe 1996 cresciuto nelle giovanili del Genoa. "L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Davide Mazza. Il calciatore classe 1996, è cresciuto nelle giovanili di Genoa e Avellino. Nella sua sua carriera vanta esperienze in Serie D con: Savona, Argentina Arma, Chieti e Potenza. La scorsa stagione ha giocato in Serie C con la maglia del Cuneo. L’operazione è stata brillantemente portata al termine dal Responsabile dell’Area Tecnica Franco Del Gaudio. La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Davide, con la speranza è l’augurio di raggiungere obiettivi importanti insieme".