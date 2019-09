Pol.Grotta, ufficiale: ecco Iodice

Grottaminarda - La Pol. Grotta abbraccia un nuovo calciatore: si tratta del difensore Gabriele Iodice, classe 1998 che arriva dalla Nocerina. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: "La Polisportiva Grotta 1984 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Gabriele Iodice. Classe 1998 originario di Moiano, Iodice è un jolly difensivo in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, vanta esperienze in Serie D con le maglie di Vastese e Nocerina, squadra con cui ha disputato l’ultimo campionato. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo a Iodice per la nuova stagione".