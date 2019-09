Mondragone, doppio colpo: presi Menna e Manno

MONDRAGONE - Non finisce il mercato del Mondragone, che nonostante il campionato di Eccellenza sia già iniziato rinforza ancora la sua squadra: "L’ASD Mondragone annuncia a tutti i siti ed organi d’informazione l’acquisto di Pasquale Menna e Luigi Manno. Un doppio acquisto di grande qualità, con i due atleti che andranno a rinforzare la rosa granata a disposizione di mister Carannante. Pasquale Menna è un terzino sinistro classe 1998 abile sia in fase di spinta ma anche attento in fase difensiva. Nel corso della sua carriera può Menna ha disputato per quattro anni il campionato di serie D con le maglie di Pomigliano, Francavilla e Campobasso. Nella scorsa stagione protagonista della promozione del Pianura Calcio. Quest’anno aveva iniziato il la preparazione con il San Tommaso, club di serie D, prima di sposare la causa del Mondragone. Luigi Manno è un portiere classe 2000, dotato di grande esplosività e reattività, alto ben 189 cm. Settore giovanili di Napoli, Casertana e Catania per il giovane Manno che nell’ultima stagione è stato protagonista nel girone I di serie D con le maglie di Locri e Sancataldese. Quest'anno aveva iniziato la stagione con il Castrovillari club di serie D" si legge sul sito ufficiale.

