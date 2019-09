Ancora un ko per l'Agropoli: al Guariglia esulta l'Altamura

AGROPOLI - L'Agropoli cade in casa contro l'Altamura. La squadra di De Felice si impone con il punteggio di 2 a 0

Avvio di match blando. La squadra di Ferazzoli prova a fare la gara, l'Altamura ci prova in contropiede. Al 17' la svolta: Colella esce travolgendo Guadalupi e l'arbitro assegna un rigore che lo stesso numero 10 segna, spiazzando l'estremo difensore bianco-azzurro. Dopo lo svantaggio l'Agropoli tenta la reazione ma in avanti i delfini non riescono a pungere. Al 30' una reazione di Dorato su Bonfini scatena un parapiglia che Fantozzi placa non senza difficoltà. Verranno ammoniti Dorato, Gregorio, Danpha e Camara. Nell'ultimo quarto d'ora la formazione di casa prova a fare il match ma il risultato non cambia. Si va negli spogliatoi sull'1 a 0 per l'Altamura. Nella ripresa Ferazzoli cambia: dentro Leonetti e Agate, fuori Siciliano e Orefice. Dopo cinque minuti proprio il neo entrato Agate tenta la conclusione a rete da posizione defilata ma la difesa pugliese si salva. Due minuti dopo raddoppio Altamura con Dorato che si infila tra le maglie della difesa avversaria e con un diagonale infila di nuovo Colella. Il doppio svantaggio taglia le gambe ai delfini: l'Altamura si copre e l'Agropoli fa la partita ma senza creare pericoli dalla parte di Guido. Finisce così con il punteggio di 2 a 0 per gli ospiti.