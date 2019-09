Gladiator, tutto nel primo tempo: con la Gelbison è 1-1

S.Maria Capua Vetere - Il Gladiator conquista il pari contro la Fidelis Andria allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere. Botta e risposta tra le due compagini ad inizio primo tempo, poi per l’intero arco del match entrambe provano a segnare il goal decisivo ma il risultato non si smuove dall’1-1. I neroazzurri di Pasquale Borrelli salgono a quota 4 punti, mentre i pugliesi smuovono la propria classifica, in attesa di recuperare il match contro l’Audace Cerignola. Buona la reazione dei padroni di casa dopo l’iniziale vantaggio ospite, con una prestazione combattiva di tutti i reparti. La difesa duella con il forte attacco dei Leoni azzurri, mentre l’attacco tenta il guizzo che non arriva. Ora il Gladiator è chiamato a sbloccarsi in trasferta nel doppio turno fuori casa contro Gelbison ed Agropoli. Succede tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo grazie a Palazzo che, imbeccato da Montemurro, trafigge De Lucia per lo 0-1 Gelbison, ma il Gladiator riacciuffa il pareggio dopo soli 3': Del Sorbo è lesto ad anticipare tutti di testa e realizzare il gol del definitivo 1-1.