BACOLI - Tramite una nota, la Sibilla Flegrea ha comunicato ufficialmente "di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Domenico Di Fusco. Centrocampista Classe '90, vanta esperienze importanti dopo aver indossato le maglie di Casoria, Trento, Luparense, Mestre, Este, Matera e Belluno". Queste le sue prime dichiarazioni: "Ringrazio la società per la fiducia e la voglia dimostrata affinché questa trattativa andasse in porto. Spero di ricambiare sul campo".