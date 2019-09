NAPOLI- "L’Isola di Procida comunica di aver tesserato il centrocampista classe ‘98 Stany Mazzella, ex di Barano, Real Forio e Ischia. Quest’ultimo sarà disponibile già per la gara di Coppa Italia in programma domani pomeriggio a Lacco Ameno contro il Sant’Agnello. Benvenuto Stany" si legge sul sito del club isolano.

