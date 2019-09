Giugliano, Agovino non si tocca. Il club: "Ha la stima di tutta la società"

GIUGLIANO DI NAPOLI - Massimo Agovino resta alla guida del Giugliano: lo ribadisce la società gialloblu senza se e senza ma. Ecco il comunicato ufficiale: "Apprendiamo con grande sorpresa che 'Massimo Agovino rischia l’esonero. Oggi (ieri, nda) si deciderà il destino del Giugliano che potrebbe cambiare tecnico dopo il ko del Marsala'. È un estratto di un articolo che parla di riunioni odierne e di scelte drastiche sulla nostra guida tecnica dopo la sconfitta di Marsala e che non ha fondamenti di verità. Le stesse voci furono messe in giro anche dopo Castrovillari e lasciammo correre, consapevoli che magicamente alla prima vittoria sarebbero scomparse e così è stato ma visto il livello del campionato sarà complicato smentire queste voci dopo ogni sconfitta. Evidentemente chi mette in giro queste parole non ha neanche visto la partita di ieri perché “il risultato è casuale, la prestazione no” e i nostri ragazzi hanno giocato molto bene seguendo i dettami di Massimo Agovino, l’allenatore che ci ha riportato in Serie D e che ha tutta la stima ed il sostegno da parte del presidente Salvatore Sestile in primis e di tutta la società, una società forte che vuole il meglio per la città di Giugliano. Siamo una neopromossa e rispetto a due settimane fa abbiamo visto enormi miglioramenti, perché mai dovremmo dubitare di un tecnico come Agovino? 'Sin prisa però sin pausa' ci prenderemo le posizioni che ci spettano, con il nostro Massimo a comando dei nostri calciatori".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA