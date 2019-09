Frattese, primo ko stagionale: l'Afro-Napoli vince 2-1

MUGNANO DI NAPOLI - I nerostellati perdono 2-1 al "Vallefuoco" ed ingoiano, per la prima volta in stagione, l'amaro boccone della sconfitta. Dopo un inizio coraggioso ed un tiro di Cafaro che si spegne alto, i ragazzi di mister Amorosetti hanno fatto fatica contro un ottimo Afro Napoli. La qualità di Faella, vera e propria spina nel fianco sulla fascia, ha messo in seria difficoltà il reparto arretrato della Frattese, che ha iniziato a sbandare. Carponi, costretto al fallo su Cittadini, si becca la prima ammonizione del match ed al 22' i padroni di casa passano in vantaggio con Santiago Sogno. Il numero 9 dei Leoni trafigge Evangelista di testa e capitalizza al meglio il cross dalla destra di Faella. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, Capasso e Fontanarosa subentrano a Carponi e Cafaro con il compito di smuovere i propri compagni. Tuttavia la prima frazione termina 1-0 ed il parziale rispecchia quanto visto in campo. Nella ripresa il copione sembra cambiare. Infatti nei primi minuti della seconda frazione di gioco capitan Costanzo, su calcio piazzato prima e dal limite dell'area poi, va vicino al pareggio e preoccupa la retroguardia avversaria. L'Afro Napoli però trova il raddoppio proprio nel miglior momento della Frattese. I nerostellati si fanno infilare in contropiede da Cittadini, che conduce magistralmente un contropiede fulmineo. Il numero 10 locale serve Faella che, solo in campo aperto, si invola verso la porta di Evangelista e batte di destro il portiere avversario. Doccia fredda per i ragazzi di Amorosetti, che al 56' incassano il 2-0. Al 70' è ancora Costanzo, direttamente da calcio piazzato defilato, a rendersi pericoloso dalle parti di Santangelo. La reazione rabbiosa dei nerostellati trova riscontro all'84' quando Luca Viglietti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta di testa e sigla il 2-1. Il numero 5 nerostellato accorcia le distanze e tiene viva la squadra di Amorosetti. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la prima sconfitta stagionale della Frattese, che paga un primo tempo regalato agli avversario ed alcuni errori in fase difensiva.

