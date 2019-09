BATTIPAGLIA - Felicità per il tecnico della Battipagliese, Viscido, che sul campo dell'Ariano ha conquistato il primo successo in campionato: "Sì, abbiamo raccolto i punti persi per strada delle prime due gare. Siamo venuti ad Ariano con qualche defezione, ma convinti nei nostri mezzi e nella qualità della rosa, ce la siamo giocata a viso aperto. Siamo stati ripagati".