Pol. Lioni, preso il centrocampista Castellano

LIONI - Tramite un comunicato, la Polisportiva Lioni ha annunciato "il tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, perfezionato a metà settimana scorsa, del forte centrocampista napoletano Riccardo Castellano. Classe 1991, jolly di mediana, duttile tatticamente, può ricoprire diversi ruoli. Vanta trascorsi in Lega Pro con l’Arzanese e l’Aversa Normanna, per lui esperienze anche in serie D con Vigor Lamezia e Locri". Il giocatore ha già debuttato con la maglia della Pol. Loni. Queste le prime dichiarazioni di Castellano: "Sono felice di aver avuto questa opportunità a Lioni dove ho trovato uno splendido gruppo. Con i miei nuovi compagni c’è stata subito intesa. Esordire con la vittoria nel derby è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio la Società, il Mister ed i miei compagni che hanno permesso questo".