Marcianise, si è dimesso il presidente Gallo

MARCIANISE - Tramite un comunicato il Marcianise ha annunciato che "Il Presidente Vincenzo Gallo in data odierna rassegna le sue dimissioni dalla carica per motivi strettamente personali. Subentra contestualmente il vicepresidente Giuseppe Iannotta. La società U.S. Marcianise nelle persone dell'attuale Vice Presidente Giuseppe Iannotta, del DG Cesare Salomone e del DS Giuseppe Cicala, esprime il suo ringraziamento per il lavoro svolto dal Presidente Vincenzo Gallo che ha rassegnato in data odierna le sue dimissioni. Preso atto di tale decisione, nel contempo, preme comunicare che il progetto continua ed il riassetto delle posizioni societarie, che saranno a breve comunicate, faranno si di dare ulteriore slancio all'ottimo lavoro finora svolto da tutte le figure dirigenziali, staff, calciatori e collaboratori".