Agropoli, ufficiale: ha firmato Buonocore

AGROPOLI -Nuovo volto per l'attacco dell'Agropoli: "L'Unione Sportiva Agropoli rende noto di aver definito l'ingaggio di Raffaele Buonocore, punta centrale classe 1999, proveniente dalla Paganese. Il calciatore ha iniziato la sua carriera nella scuola calcio Vincenzo Riccio, dove è stato notato dalla Cremenose. Con i grigio rossi ha segnato gol a raffica nel campionato Allievi 2016/17. Successivamente il passaggio alla Paganese con cui ha realizzato 20 gol nel campionato Berretti. Lo scorso anno, durante il mercato invernale, il passaggio in prestito al Pomigliano con cui ha esordito in Serie D. L'attaccante è già a disposizione dell'allenatore Giuseppe Ferazzoli" si legge sul sito del club azzurro.

