Audax Cervinara, preso Casale per la difesa

CERVINARA - Nuovo rinforzo per la retroguardia dell'Audax Cervinara. Ecco il comunicato ufficiale dei biancazzurri: "La società Audax Cervinara Calcio 1935 è lieta di annunciare l’arrivo di Vincenzo Casale, difensore centrale classe 1993. Quindi un nuovo elemento sarà a disposizione di Mister Ciccio Messina e che già da ieri si è aggregato alla squadra per il suo primo allenamento giocando anche gran parte della partita amichevole contro il Tre Pini Matese, vinta per 4 reti a 2. Tra le sue passate esperienze troviamo squadre come Latina, Pordenone e Gragnano fino alla più recente esperienza tra le fila della Battipagliese. A Vincenzo facciamo i migliori auguri di buon lavoro e gli porgiamo il nostro in bocca al lupo!".

