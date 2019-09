Turris, questione stadio: Colantonio incontra il sindaco

TORRE DEL GRECO - Dopo la conferenza stampa di domenica scorsa, il presidente Antonio Colantonio e il Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba hanno avuto nella mattinata di ieri un incontro privato per la questione "Liguori". Il Sindaco ha mostrato tutta la sua solidarietà al presidente e alla Turris dopo lo sfogo dello stesso di domenica scorsa. I due hanno di comune accordo deciso di trovare insieme una soluzione tampone che permetta alla Turris di disputare gli incontri ufficiali della compagine corallina a porte aperte, nel frattempo che la stessa possa tornare a giocare nella sua casa all' "Amerigo Liguori". La Turris in mattinata, in sinergia con il Sindaco Palomba ha trovato ospitalità al "S.Michele" di Gragnano per la gara di Coppa Italia del 02 ottobre contro il Sorrento e di questo si ringrazia l'Amministrazione Comunale gragnanese, le forze dell'ordine della stazione dei Carabinieri di Gragnano e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco.