Vico Equense, finiti i lavori al Massaquano

VICO EQUENSE - Il Comune di Vico Equense ha mantenuto le promesse: lavori effettuati a Massaquano per ottenere l’agibilità e dare dunque al Vico la possibilità di giocare a porte aperte le gare casalinghe. Appuntamento dunque per domenica alle 15.30 quando riapriranno i battenti dell’impianto di via Raspolo. “Siamo davvero felici della sinergia con il Comune che porterà a breve ulteriori migliorie al nostro campo - dice il presidente vicano Enzo Capasso - e ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito di questa vicenda. Abbiamo ancora negli occhi lo splendido pubblico che ci ha accompagnati alla promozione in Eccellenza e speriamo che i nostri tifosi ci spingano già contro il Lioni al primo successo casalingo stagionale. L’apporto della gente di Vico può essere determinante. Per questo motivo, insieme a Nello Savarese, abbiamo deciso che per tutto l’anno l’ingresso a Massaquano sarà gratuito”.

I singoli

Contro il Lioni, mancheranno Coppola, che rientrerà ad Ariano dopo la riduzione della frattura al setto nasale rimediata all'esordio stagionale contro il Sant'Agnello, e Celentano (classe 2000) per un problema muscolare, oltre agli squalificati Caiazza e Carnicelli. Da valutare Varriale per un problema al flessore sinistro.

