Pomigliano, ufficiale: preso il difensore Esposito

Pomigliano d'Arco - Colpo di mercato per il Pomigliano, che si assicura il difensore classe 1993 ex Foggia e Melfi Pasqualino Esposito. Questo il comunicato ufficiale del club: "L'ASD Calcio Pomigliano comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Pasqualino Esposito, difensore centrale, classe '93. Esposito ha vestito le maglie di Foggia, Melfi, Aversa Normanna, Potenza, Campobasso, Palazzolo, Correggio, Nola. Un calciatore che vanta una grande esperienza spesa tra serie D e Lega Pro. Il neo acquisto granata ai microfoni della sala stampa dichiara: "Sono felice di aver sposato il progetto Pomigliano per la grande progettualità che c'è alle spalle espressa dal presidente e dal mister. Siamo un ottimo gruppo e possiamo puntare a cose importanti. Il girone A di Eccellenza è una vera e propria serie D2 per le piazze che ci sono e per gli organici che le caratterizzano. Darò tutto me stesso per questa grande piazza e metterò a disposizione la mia esperienza. Sudero' la maglia ad ogni gara".