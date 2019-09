Mondragone, colpo in attacco: c'è D'Angelo

Mondragone - Antonio D'Angelo è un nuovo calciatore del Mondragone. Questo il comunicato ufficiale del club sull'arrivo dell'attaccante classe 1998: "L’ASD Mondragone annuncia a tutti i siti ed organi d’informazione l’acquisto di Antonio D’Angelo. Rinforzo in attacco per il Mondragone che resta sempre vigile sul mercato ed è felice di annunciare l’acquisto dell’attaccante classe 1998 Antonio D’angelo. Attaccante centrale di qualità, attacca la profondità con buon passo e riesce a dialogare con i compagni quando viene incontro. Giovane ma finora sempre protagonista nel campionato di serie D con le maglie di Ischia, Francavilla e Pomigliano. Nell’ultima stagione D’Angelo ha vestito la maglia del Portici. Un rinforzo di assolutamente valore per il reparto offensivo granata con Mister Carannante che potrà dunque contare anche sulle qualità di D’Angelo per le sue scelte!".