Campania Felix, doppio arrivo: ecco Peluso e Greco

Napoli - Doppio innesto in difesa per il Campania Felix, che si assicura le prestazioni dei difensori Carmine Peluso e Ciro Greco (1995). Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Campania Felix acquisisce le prestazioni sportive del calciatore, Carmine Peluso. Il calciatore esperto, ex Hermes Casagiove è un difensore centrale veterano che andrà a rimpolpare la rosa del Mr Dino Pezzella. Il Campania Felix chiude l'accordo con un altro difensore, Greco Ciro, classe '95, che andrà a dare manforte alla rosa di Mr Pezzella".