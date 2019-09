Viribus Somma, Martino: "Non si può andare avanti così"

SOMMA VESUVIANA - Quarto ko per la Viribus Somma in campionato, con la Bisaccese. Dopo la gara le parole del vice presidente Martino: "Non si può andare avanti in questo modo, forse è arrivato il momento di avviare un cambiamento drastico per uscire subito da questo trand negativo. Abbiamo toccato il fondo ed il nome di una gloriosa squadra come la Viribus non può finire così. Come prima cosa ci sarà una rivoluzione sia a livello societario che a livello tecnico. Abbiamo bisogno di dare una svolta a questa squadra. In settimana ci saranno di sicuro delle decisioni importanti. Oltre a questo bisogna chiarire anche l'aspetto dello stadio Nappi. Avremo un incontro anche col Sindaco che si è sempre mostrato disponibile nei nostri confronti, ma ora abbiamo bisogno di risposte concrete. Il Nappi è la nostra casa, noi siamo la squadra la squadra di Somma Vesuviana e si evince anche dal nome. Nei prossimi giorni ci saranno gli annunci delle novità".