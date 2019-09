Real Agro Aversa, Merola: "Siamo la squadra da battere"

AVERSA - Il portiere del Real Agro Aversa, Tommy Merola, ha parlato alla vigilia del match con il Vitulazio, prima stagionale allo Stadio Bisceglia: "Qui ad Aversa c’è un gruppo eccezionale, finalmente parte la nostra stagione ‘casalinga’ nell’impianto che ospiterà tutti i nostri successi. E' sicuramente un fattore importantissimo, perché il Bisceglia, sono sicuro, a fine campionato ci regalerà punti fondamentali per la conquista dell’Eccellenza. Giocare su questo manto erboso è eccezionale, ci sono sensazioni completamente diverse. Domani ci attende una grande sfida, perché il Vitulazio verrà qui per giocarsi tutte le proprie carte. Noi avremo dalla nostra parte tutta la tifoseria che sono sicuro ci spingerà alla vittoria. Dopo aver superato il turno di Coppa e dopo aver vinto le prime 3 gare di campionato possiamo tranquillamente dire che il Real Agro Aversa è la squadra da battere di questo girone A di Promozione. Ogni partita però nasconde delle insidie, bisogna entrare in campo con la giusta mentalità per regalare subito un sorriso a tutti coloro che saranno sugli spalti a fare da cornice alla nostra partita. Abbiamo la difesa più forte del campionato, e in qualsiasi categoria alla fine chi subisce meno gol conquista la promozione. Fino ad oggi la porta è rimasta inviolata anche grazie al lavoro della squadra che mi ha permesso di subire meno tiri possibili. E’ chiaro che alla fine conta sempre la vittoria, anche perché, naturalmente se pure subisco 3 gol e poi vinciamo 4-3 sono contento lo stesso. I tifosi? Già hanno dimostrato di essere compatti e di starci vicino, ora devono scendere in campo anche loro diventando la nostra arma in più, soprattutto tra le nostre mura amiche. C’è tutto per poter arrivare sempre più in alto”.