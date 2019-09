Una buona Scafatese non basta, vince la Palmese

Palma Campania - Una doppietta di Mascolo condanna alla seconda sconfitta stagionale una Scafatese tenace, in grado di impensierire la retroguardia dei padroni di casa fino all'ultimo dei 6 minuti di recupero, nonostante la doppia inferiorità numerica maturata nella seconda frazione di gioco. Sul prato in erba naturale dell'impianto sportivo di Palma Campania il risultato si sblocca al 24' con il numero 10 Mascolo lesto a beffare la retroguardia giallobleu. La reazione ospite è firmata da Cibele 10 minuti dopo, con il numero 9 canarino bravissimo a concretizzare dopo una fantastica azione personale di Carfora, ma a inizio ripresa è nuovamente Mascolo, su calcio di rigore, a fissare il risultato sul definitivo 2-1. La Scafatese, nonostante le espulsioni di Tartaglione e Ayari, riesce a tenere la testa alta, ma la palla non entra e il triplice fischio finale condanna gli uomini di Di Nola. I canarini dovranno attendere un'altra settimana per provare a smuovere la classifica.