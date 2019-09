Albanova, la prima vittoria è uno spettacolo: 5-0 alla Mariglianese

Marigliano - Prima, roboante, vittoria per l'Albanova, che schianta la Mariglianese a domicilio con un netto 5-0. Ospiti che partono subito con aggressività e pressing alto sin dalle primissime battute. Dopo svariati tentativi verso la porta di Smaldone, tra cui un salvataggio sulla linea su colpo di testa di Ciano, i biancazzurri passano al 24': Qehajaj viene incontro e serve una gran palla a Scielzo, botta al volo di destro e gran gol per lo 0-1. Palla al centro e La Ferrara va vicinissimo al raddoppio, che arriva cinque minuti più tardi: 30', cross di Ciano da palla inattiva per Falco che di testa trova l'angolo lontano per lo 0-2. Al 40' Scielzo fallisce un calcio di rigore concesso per fallo su Fiorillo, ma dopo due giri di lancette il numero dieci si riscatta mettendo dentro da due passi un assist di La Ferrara: 0-3 al 42'. Non è finita: poco prima dell'intervallo, Guglielmo mette La Ferrara a tu per tu con il portiere, pallonetto morbido e si va al riposo sullo 0-4. Nella ripresa l'Albanova gestisce con il possesso palla, trovando il definitivo 0-5 con la tripletta di Scielzo al 61' (diagonale su assist di Ciano). I biancazzurri centrano così la prima vittoria in campionato, in attesa dell'esito del ricorso in merito alla gara con il Barano che arriverà in settimana. Appuntamento a mercoledì per l'andata degli ottavi di coppa Italia proprio contro il Barano: si gioca alle 15.30 all'"Angelo Scalzone" di Casal di Principe a porte chiuse.