Casoria spietato: 3-0 esterno alla Nuova Napoli Nord

CASORIA - Il Casoria dà seguito all'ottima prova della settimana scorsa, quando al San Mauro ha superato 2-1 la Mariglianese, e al 'Giarrusso' di Quarto, terreno di gioco del Napoli Nord, ottiene la seconda vittoria consecutiva.

Viola bravi a sfruttare la maggiore qualità e a sbloccare la sfida sul finire di tempo, per poi chiuderla con un micidiale e mortifero inizio di ripresa. Tre punti che consentono ai ragazzi di mister De Michele di portarsi a quota 7 punti, in attesa del prossimo impegno, ancora in trasferta, ben più complesso a Casal di Principe vs l'Albanova, che ieri ha rifilato una manita alla Mariglianese. Primi minuti equilibrati, i viola provano ad alzare il baricentro e ad aumentare il ritmo: Massaro sfiora il palo con un pericoloso diagonale, la traversa nega la rete a Cirelli. Il vantaggio è nell'aria e si concretizza al 40'minuto, la firma è di Cirelli, bravo a battere il portiere di casa con un preciso colpo di testa. Il secondo tempo inizia con i viola arrembanti e cinici, in tre minuti la pratica Napoli Nord è chiusa grazie alle marcature dell'under Rosbino e di Cirelli che fa doppietta e tris. La gara scivola via senza sussulti ulteriori, il Casoria non corre rischi, va vicino al poker in due occasioni con Ventola, e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica e il morale.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA