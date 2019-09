Afragolese, blitz a Mondragone: 1-2

MONDRAGONE - Grande soddisfazione per i ragazzi dell'Afragolese, che escono vittoriosi dal Conte di Mondragone. Gli ospiti vanno in vantaggio con un rigore di Fava al 12', per poi raddopppiare 17 minuti dopo con Nocerino. La partita è emozionante, e al 33' Felleca entra in area dalla sinistra e si procura un calcio di rigore, che Baratto trasforma freddamente. I granata, autori di un ottimo primo tempo, vanno negli spogliatoi in svantaggio. Nella ripresa, pur mettendo sotto gli ospiti per ampi frazioni di gara, il Mondragone non riesce a finalizzare le occasioni avute e lascia l'intera posta in palio all'Afragolese.

