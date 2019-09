Pomigliano, rinforzo a centrocampo: ecco Esposito

Pomigliano - Rinforzo di spessore per il centrocampo del Pomigliano, con l'arrivo del mediano classe 1985 Gennaro Esposito. Questo il comunicato ufficiale del club: "L’ASD Calcio Pomigliano comunica agli organi diinformazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Gennaro Esposito,centrocampista, classe ’85.Esposito vanta una grande esperienza spesa per la maggiore in Lega Pro ed ha indossato le maglie di Hellas, Verona, Gallipoli, Perugia,Salernitana, Cesena, Venezia, Potenza, Casarano. Il neo acquisto granata nel proprio palmares vanta la vittoria del campionato con Gallipoli passando dalla serie C alla serie B, la vittoria del campionato di Lega pro con l’Hellas Verona in B , in serie D vince con il Potenza traghettando la compagine della Basilicata in serie C. La scorsa stagione, il centrocampista vince il campionato di Eccellenza pugliese con il Casarano. Ecco le prime parole di Gennaro Esposito: “Ho scelto per questa stagione di indossare la maglia granata perché questa è una società composta da persone serie con una grande progettualità, e poi ho scelto il Pomigliano anche per il mister Seno. Quest’anno il girone A di Eccellenza campana è una vera e propria serie D2 con compagini che hanno grandi progetti e sono ben strutturate, e il Pomigliano è ampiamente tra queste. Arrivo su un treno in corsa, sul quale sono pronto da subito a salire a bordo, adesso ci aspetta l’impegno di Coppa Italia e poi la gara di campionato. Sono pronto, voglio allenarmi alla grande con la professionalità di sempre. Metto a disposizione della squadra e del mister tutto me stesso e lamia esperienza per gli under. Mi farò trovare sempre pronto. Nell'ultima partita casalinga ho apprezzato molto la bellissima cornice di tifosi che accompagna la squadra, che sono stati il 12° uomo in campo, saranno fondamentali ed insieme a loro festeggeremo le nostre vittorie”.