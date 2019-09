Agropoli, Ferazzoli: "In casa non ci esprimiamo come dovremmo"

Agropoli - Il pareggio a reti bianche rimediato dall'Agropoli contro il Gladiator tra le mura amiche è stato accolto bene dal tecnico dei delfini Ferazzoli: "È un pareggio che accettiamo volentieri, era una partita che pensavamo di vincere ma abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà. L'importante per noi era continuare la striscia positiva dopo il buon risultato di Bitonto anche se rispetto all'ultimo match abbiamo fatto un passo indietro". In conclusione il tecnico ammette: "Purtroppo quando giochiamo in casa non riusciamo a esprimerci come dovremmo".